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Общество

Для посетителей весенней ярмарки «ART-ель» мастерская La Vanda приготовит ароматные пряники

Для посетителей весенней ярмарки «ART-ель» мастерская La Vanda приготовит свежие, ароматные, вкусные и красивые пряники по классическому рецепту, сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Псковской правды». Ярмарка пройдет в псковской «Простории». Её участниками станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

«В новом сезоне хотелось бы сделать что-то новое, то что еще не пробовала. Возможно пряники с начинкой, возможно печатные пряники. Также в планах не забрасывать декорирование пряников, поскольку эта отрасль сладкого творчества так же не стоит на месте, постоянно появляются новые техники росписи и оформления. Возможно, в этом году в ассортименте появятся вегетарианские пряники, поскольку участились запросы на такую продукцию», - рассказала хозяйка мастерской La Vanda.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.

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