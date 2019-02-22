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Ударивший полицейского опочецкий бездомный отправится в колонию строгого режима

В Опочецком районе 53-летний мужчина без определенного места жительства привлечен к уголовной ответственности за применение насилия к сотруднику полиции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина проигнорировал требования инспектора ДПС, который пытался доставить его в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство. Нарушитель нанес полицейскому не менее трех ударов кулаками, схватил его за большой палец правой руки и стал выкручивать кисть. В результате сотрудник ДПС получил рану правой кисти, которая квалифицируется как повреждение, не причинившее вреда здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива преступлений суд назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

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