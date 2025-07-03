36-летний мужчина утонул в озере Химик в Гдовском районе
В Гдовском районе у деревни Гвоздно в озере Химик утонул 36-летний мужчина. О происшествии сообщили очевидцы, после чего на место прибыли спасатели областной службы спасения. Об этом пищет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водолаз обнаружил и вытащил тело мужчины на берег, где его передали следственно-оперативной группе. Обстоятельства происшествия выясняются.
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в соцучреждениях Псковского района
Водитель иномарки выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль в Псковском округе