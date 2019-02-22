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Продажу контрафактного алкоголя выявила прокуратура в Пыталовском районе

Прокуратура Пыталовского района зафиксировала в одном из населенных пунктов продажу контрафактного алкоголя с поддельными федеральными специальными марками. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, марки изготовлены не ФГУП «ГОЗНАК», а выполнены способом высокой печати с эластичных неметаллических печатных форм (флексография).

Использование для маркировки алкогольной продукции и табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок, либо федеральных специальных марок образует состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ. В этой связи прокурор района направил материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об осуществлении уголовного преследования.

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