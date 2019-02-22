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Претензии к содержанию городских дорог возникли у великолукской прокуратуры

В ходе проверки соблюдения законодательства в области безопасности дорожного движения прокуратура Великих Лук обнаружила нарушения положений Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 50597-2017 в виде несвоевременной уборки снега и гололеда на улицах города. Также установлено наличие снежных валов на пешеходных переходах, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

В отношении и. о. начальника МУП «УЖКХ администрации города Великие Луки» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и направлено в суд для рассмотрения. В адрес начальника МУП «УЖКХ администрации города Великие Луки» внесено представление об устранении нарушений закона.

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