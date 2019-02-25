Иверскую икону Божией Матери чествуют православные 25 февраля

10:45, 25 февраля 2019, ПАИ

25 февраля один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону пресвятой Богородицы. Как пишет сalend.ru, Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею.

Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы. По календарю Русской православной церкви по новому стилю – это 26 октября.