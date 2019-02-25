0
11:11
Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии
09:43
10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году
08:55
Онлайн-голосование за общественные пространства для благоустройства стартует в Пскове и Великих Луках
17:06
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
14:45
Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер
12:17
До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
09:00
75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район
Еще новости
Общество

Иверскую икону Божией Матери чествуют православные 25 февраля

25 февраля один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону пресвятой Богородицы. Как пишет сalend.ru, Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В IX веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею.

Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы. По календарю Русской православной церкви по новому стилю – это 26 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии
25 февраля 2019
Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии
10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году
25 февраля 2019
10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году
Онлайн-голосование за общественные пространства для благоустройства стартует в Пскове и Великих Луках
25 февраля 2019
Онлайн-голосование за общественные пространства для благоустройства стартует в Пскове и Великих Луках
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости
24 февраля 2019
Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости 5
Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер
24 февраля 2019
Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер 1
До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
24 февраля 2019
До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 февраля
75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район
24 февраля 2019
75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Порховский район
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе
23 февраля 2019
Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе

Идет загрузка...