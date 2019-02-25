Метод лечения врожденной аномалии дыхательных путей разработан в России

19:49, 25 февраля 2019, ПАИ

Российские медики создали эффективную методику борьбы с врожденной аномалией дыхательных путей при помощи пересадки лоскутов собственной слизистой оболочки пациента. Успешные операции подтвердили эффективность методики, сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя отдела острой и хронической патологии уха, горла и носа Научно-исследовательского клинического института педиатрии, врача-оториноларинголога Алана Асманова.

Он рассказал, что при врожденной аномалии дыхательных путей — атрезии хоан, приходится проделывать отверстие в заблокированном канале и вставлять трубку, чтобы оно не зарастало.

«Мы думали над тем, как избежать необходимости носить трубку. Для решения этой задачи использовали эндоскопический доступ к задним отделам носа, где провели реконструктивную операцию при помощи собственных лоскутов слизистой оболочки», — сообщил Алан Асманов.