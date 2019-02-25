0
20:55
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
19:38
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
18:09
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:57
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
17:56
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
17:44
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
Еще новости
Общество

Метод лечения врожденной аномалии дыхательных путей разработан в России

Российские медики создали эффективную методику борьбы с врожденной аномалией дыхательных путей при помощи пересадки лоскутов собственной слизистой оболочки пациента. Успешные операции подтвердили эффективность методики, сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя отдела острой и хронической патологии уха, горла и носа Научно-исследовательского клинического института педиатрии, врача-оториноларинголога Алана Асманова.

Он рассказал, что при врожденной аномалии дыхательных путей — атрезии хоан, приходится проделывать отверстие в заблокированном канале и вставлять трубку, чтобы оно не зарастало.

«Мы думали над тем, как избежать необходимости носить трубку. Для решения этой задачи использовали эндоскопический доступ к задним отделам носа, где провели реконструктивную операцию при помощи собственных лоскутов слизистой оболочки», — сообщил Алан Асманов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
25 февраля 2019
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
25 февраля 2019
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
25 февраля 2019
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
25 февраля 2019
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
25 февраля 2019
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог 1
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
25 февраля 2019
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове 1
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»
25 февраля 2019
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»

Идет загрузка...