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Общество

Сретенский молодёжный бал прошёл в Пскове

Сретенский молодёжный бал прошел в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Мероприятие приурочено к православному празднику Сретенья Господня и Дню православной молодежи. В этом году хозяином и хозяйкой бала стали депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и директор ООО «СДЛ-Консалт» Елена Матвеева.

До начала мероприятия хозяева бала поделились своими впечатлениями от подготовки к нему и ожиданиями. Сергей Колосов отметил, что с большим удовольствием принял приглашение стать участником, так как ранее занимался  бальными танцами. Он пожелал гостям бала новых эмоций, знакомств и впечатлений. Елена Матвеева выразила надежду, что такого рода мероприятия будут пользоваться неизменной популярностью у молодежи, и отметила, что для нее опыт, полученный в ходе репетиций во время подготовки бала, стал незабываемым.

Местом проведения IV Сретенского  молодёжного бала в Пскове стал центр «Простория». Организаторами бала традиционно выступают Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской митрополии. В этом году Сретенский бал прошел при участии Псковского симфонического оркестра под руководством главного дирижера и художественного руководителя Николая Хондзинского.

Участниками бала стали студенты и выпускники псковских высших учебных заведений, активисты молодёжных движений и организаций города Пскова. В качестве гостей все они смогли пригласить на бал своих друзей и родственников.

Единственным ограничением, которое было заявлено для всех участников, стал дресс-код: для девушек - бальные или вечерние платья, для молодых людей - фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных.

Отметим, что до бала все участники, начиная с января 2019 года, репетировали танцы и готовили общую программу мероприятия.  

Программа бала состояла из трех отделений, в ходе которых участники станцевали вальс, падеграс, кадриль, танго, польку, румбу, падепатинер, русский лирический танец, падеспань, блюз, экосез. Отличительной особенностью  бала стало то, что в ходе некоторых танцев шла хаотичная смена партнеров, таким образом, все участники хотя бы раз, но потанцевали друг с другом.

Организаторы поблагодарили всех участников и партнеров бала и выразили надежду на то, что в следующем году уже юбилейный, V Сретенский молодёжный  бал, соберет ещё больше желающих потанцевать.

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