8 человек пострадали на дорогах Псковской области 23 февраля

12:03, 25 февраля 2019, ПАИ

23 февраля на территории Псковской области зарегистрированы 4 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 13:00 в Печорском районе на 18-м километре дороги Неелово - Кудина гора - Печоры Hyundai IX35 под управлением 40-летней женщины выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Opel Meriva. В результате ДТП 52-летний водитель Opel Meriva доставлен в больницу. Также пострадали 55-летний и 48-летний пассажиры Opel, ехавший в Hyundai 10-летний мальчик. Им госпитализация не потребовалась.

В 13:05 в Плюсском районе на 199-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков - Невель Volkswagen съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся. 35-летний водитель получил незначительные травмы.

В 16:30 в Пыталовском районе на 122-м километре трассы Печоры – Качаново – Пыталово - Вышгородок Lada Granta на закруглении дороги съехал в левый кювет. 23-летний водитель и 19-летний пассажир доставлены в больницу.

В 16:45 в Пскове у дома № 11 по проспекту Энтузиастов Chevrolet Lanos под управлением 27-летнего молодого человека сбил 91-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с полученными травмами доставлена в травмпункт.

В воскресенье на территории Псковской области ДТП с пострадавшими или погибшими не зарегистрировано.

22, 23 и 24 февраля сотрудники ГИБДД установили 32 водителей в состоянии алкогольного опьянения.