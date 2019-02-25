Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове

17:44, 25 февраля 2019, ПАИ

Общественники рассчитывают, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове. Об этом заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров Псковскому агентству информации.

Напомним, 22 февраля состоялось совещание по состоянию улично-дорожной сети и уборке Пскова, на котором Михаил Ведерников дал неудовлетворительную оценку работе властей города по содержанию дорог. Сергей Елизаров обратил внимание, что на совещание помимо чиновников были пригашены общественники из движения «Убитые дороги». «У них отлично работает проект «Карта убитых дорог», - подчеркнул Сергей Елизаров. Он заметил, что губернатор сделал акцент на том, что люди активно голосуют за участки дорог, которые нужно отремонтировать, а власти Пскова учли всего лишь половину предложенного.

По мнению общественника, слова о том, что очень много снега внезапно появилось в городе – это отговорка. «Дороги должны быть нормальными и зимой, и летом», - добавил Сергей Елизаров. Он также считает, что качественное содержание дорог не должно быть приурочено к какому-либо празднику, «который пройдет в течение трех дней, и про него все забудут». «Это должно быть на постоянной основе», - уверен член ОНФ.