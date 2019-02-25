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Спорт

Определены победители чемпионатов Псковской области по классическим шахматам

В Пскове завершились Чемпионаты по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Турниры были приурочены к 220-летнему юбилею первого русского шахматного мастера, уроженца Опочки Александра  Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации.

В финале мужского чемпионата области 2019 года победу одержал мастер ФИДЕ Наум Руденко из Псковского района. Он впервые в своей спортивной карьере завоевал титул «Чемпиона области среди мужчин по шахматам», выиграв семь партий и две завершив вничью. Серебряная медаль вручена мастеру ФИДЕ Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор. Бронзовая медаль у кандидата в мастера спорта России Сергея Кудряшова из Пскова, который по результату в личной встрече обошел своего преследователя, набравшего равное с ним число очков.

В женском чемпионате Виктория Емельянова из Великих Лук защитила свой титул Чемпионки области среди женщин по шахматам. Она также является и действующей победительницей Первенства СЗФО 2018 года среди девушек. Второй в чемпионате среди женщин стала представительница Пскова Яна Беспалова, отставшая от чемпионки на пол-очка. Бронзовая награда досталась великолучанке Татьяне Коршаковой.

Призы, грамоты и впервые медали с портретом шахматиста второй половины XIX века Александра Петрова победителям и призёрам областных чемпионатов вручил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Светлана Ханнанова.

Эти областные соревнования стали отборочными к чемпионатам СЗФО 2019 года по шахматам, которые в начале марта стартуют в Санкт-Петербурге. 

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