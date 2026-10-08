Чемпионат и первенство Пскова по армрестлингу стартуют 16 октября

11:35, 08 октября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по армрестлингу пройдут в зале псковской спортшколы «Олимп» 16 и 17 октября, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.

Соревнования пройдут в трёх возрастных группах: среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения, юниоров и юниорок 2008–2010 годов рождения, а также среди мужчин и женщин.

В пятницу, 16 октября, пройдут взвешивание и классификация. На следующий день с 11:30 до 16:30 пройдут предварительные поединки. С 17:00 до 18:00 состоятся финалы.

Состязания проводятся по системе двоеборья с выбыванием после двух поражений.