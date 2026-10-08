Первый этап спартакиады ПсковГУ собрал более 150 студентов
Традиционная спартакиада среди институтов стартовала в ПсковГУ. Первым этапом стал легкоатлетический кросс, который прошёл на стадионе «Машиностроитель» и собрал более 150 участников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
Девушки бежали дистанцию 500 метров, юноши – 1 000 метров. Перед стартом к студентам обратился шестикратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по лыжному спорту Сергей Шилов. «Движение – это жизнь. Кто-то из вас делает первые шаги в лёгкой атлетике, кто-то уже уверенно встал на этот путь. Желаю всем вам успехов в спорте и удачи на сегодняшних соревнованиях», – сказал он.
В общекомандном зачёте первое место занял Институт образования и социальных наук (625 очков), второе – Передовая инженерная школа (610), третье – Институт промышленных технологий и дизайна (462). Всего в кроссе приняли участие представители семи институтов.
Лучший результат среди девушек показала Елизавета Николаева (Промтех), среди юношей – Алексей Жуков (ПИШ). Спартакиада продлится до мая. Студентам предстоит соревноваться в легкоатлетическом кроссе, выполнении комплекса ГТО, баскетболе, настольном теннисе, стрельбе, волейболе и футболе.
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