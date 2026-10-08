Первый этап спартакиады ПсковГУ собрал более 150 студентов

16:17, 08 октября 2026, ПАИ

Традиционная спартакиада среди институтов стартовала в ПсковГУ. Первым этапом стал легкоатлетический кросс, который прошёл на стадионе «Машиностроитель» и собрал более 150 участников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



























Девушки бежали дистанцию 500 метров, юноши – 1 000 метров. Перед стартом к студентам обратился шестикратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по лыжному спорту Сергей Шилов. «Движение – это жизнь. Кто-то из вас делает первые шаги в лёгкой атлетике, кто-то уже уверенно встал на этот путь. Желаю всем вам успехов в спорте и удачи на сегодняшних соревнованиях», – сказал он.

В общекомандном зачёте первое место занял Институт образования и социальных наук (625 очков), второе – Передовая инженерная школа (610), третье – Институт промышленных технологий и дизайна (462). Всего в кроссе приняли участие представители семи институтов.

Лучший результат среди девушек показала Елизавета Николаева (Промтех), среди юношей – Алексей Жуков (ПИШ). Спартакиада продлится до мая. Студентам предстоит соревноваться в легкоатлетическом кроссе, выполнении комплекса ГТО, баскетболе, настольном теннисе, стрельбе, волейболе и футболе.