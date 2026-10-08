Соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи» пройдут в Пскове

13:05, 08 октября 2026, ПАИ

Региональные соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи» пройдут в Ледовом дворце Пскова 10 и 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фигурного катания Псковской области.

В состязаниях примут участие около 70 спортсменов из Псковской, Смоленской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга, которые будут соревноваться в различных зачётах – от программ третьего юношеского разряда до первого спортивного.

В зачёте первого спортивного разряда среди девочек свои программы покажут 11 фигуристок, в том числе псковичка Елизавета Кузьмина.