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Спорт

Соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи» пройдут в Пскове

Региональные соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи» пройдут в Ледовом дворце Пскова 10 и 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации фигурного катания Псковской области.

Фото: ПАИ

В состязаниях примут участие около 70 спортсменов из Псковской, Смоленской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга, которые будут соревноваться в различных зачётах – от программ третьего юношеского разряда до первого спортивного.

В зачёте первого спортивного разряда среди девочек свои программы покажут 11 фигуристок, в том числе псковичка Елизавета Кузьмина.

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