Чемпионат Пскова по настольному теннису пройдёт 24 октября

10:23, 08 октября 2026, ПАИ

Чемпионат Пскова по настольному теннису пройдёт в зале Псковского кооперативного техникума 24 октября, сообщается в группе клуба «Нордман» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в одном общем для мужчин и женщин разряде без возрастных ограничений. По результатам этих состязаний 22 лучших игрока получат право выступить на региональном первенстве.

Победителей и призёров наградят кубком, медалями и призами.