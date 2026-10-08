Чемпионат Пскова по настольному теннису пройдёт 24 октября
Чемпионат Пскова по настольному теннису пройдёт в зале Псковского кооперативного техникума 24 октября, сообщается в группе клуба «Нордман» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования пройдут в одном общем для мужчин и женщин разряде без возрастных ограничений. По результатам этих состязаний 22 лучших игрока получат право выступить на региональном первенстве.
Победителей и призёров наградят кубком, медалями и призами.
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