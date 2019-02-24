Программу «Иван Бунин. Бег времени» увидят псковичи 27 февраля

12:04, 25 февраля 2019, ПАИ

27 февраля в 15:00 Региональный центр чтения Псковской областной библиотеки представит литературно-художественную программу «Иван Бунин. Бег времени». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Встреча из просветительского цикла «Литература русского зарубежья» продолжит проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь». Программа пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 5). В основе сценария – книга писателя «Окаянные дни»; при работе использованы литературоведческие труды ведущих буниноведов Олега Михайлова, Николая Мельникова. Программу будет сопровождать видеоряд из фотографий, кадров исторической кинохроники. Прозвучат стихотворения разных лет, отрывки из романа «Жизнь Арсеньева», за который Бунин получил звание лауреата Нобелевской премии по литературе.

Автор проекта и ведущая - руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева. В программе примет участие заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев. Встреча состоится в рамках социального партнерства Псковской областной универсальной научной библиотеки и областного колледжа искусств. Вход свободный.