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Экономика

20 тонн фальсифицированного сыра «Маасдам» задержаны в Усвятском районе

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с ПУ ФСБ России по Псковской области и региональной таможней приостановило движение автотранспорта в Усвятском районе. Как сообщается на официальном сайте Россельхознадзора, в грузовом отсеке автомобиля, следовавшего из Белоруссии, перевозились 20 тонн товара «Белковый продукт с растительным жиром «Маасдам», произведенного иранским предприятием Kalleh Dairy Company.

Груз следовал в Москву в сопровождении сертификата качества от 11 ноября 2018 и СМR. Управление Россельхознадзора направило эти документы для подтверждения страны происхождения и легитимности их оформления в Иран.

Глава ветеринарной организации Ирана представил информацию о фальсификации этой продукции и сопроводительных документов. По данным компании Kalleh, за последние шесть месяцев ввоз продукции на территорию России не осуществлялся.

Управление Россельхознадзора направило информацию в Роспотребнадзор для принятия решения в отношении фальсифицированного белкового продукта с растительным жиром «Маасдам» в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции».

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