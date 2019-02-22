23-летний порхович похитил рюкзак у великолучанина

13:49, 25 февраля 2019, ПАИ

Утром 24 февраля у дома по проспекту Гагарина в Великих Луках 23-летний безработный, судимый житель Порхова с применением насилия открыто похитил у 32-летнего горожанина рюкзак, в котором были термос и контейнер с едой, после чего скрылся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.