Исполнилось 75 лет со дня освобождения Дедовичей от немецко-фашистских захватчиков

13:14, 25 февраля 2019, ПАИ

25 февраля исполнилось 75 лет со дня освобождения Дедовичей от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в этот день в поселке по традиции пройдут памятные мероприятия. Они начнутся в 13:00 у воинских захоронений: на площади Советов, где расположен обелиск герою Советского Союза, командиру пулеметного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады (ЛПБ) Михаилу Харченко, и на въезде в поселок, у памятника героям-освободителям, где находится братская могила героев 2-й и 5-й ЛПБ.

Участники торжественных мероприятий — руководство Дедовичского района, представители местных предприятий и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и школьники — в память о погибших воинах возложат к монументам гирлянды воинской славы и цветы. От имени губернатора Псковской области жителей Дедовичского района с 75-летнейгодовщиной освобождения поздравит председатель комитет юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

По окончании траурного митинга пройдут встречи с ветеранами и лыжная эстафета на городском стадионе.

Во время Великой Отечественной войны поселок Дедовичи был центром Партизанского края. Около него партизаны вели активные боевые действия с немцами. Оккупанты в свою очередь на борьбу с партизанами направляли отряды карателей, уничтожая местных жителей целыми деревнями. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тысяч дедовичан, было сожжено дотла 375 деревень и сам поселок Дедовичи.

Именно из Дедовичей в 1942 году ушел продовольственный обоз в блокадный Ленинград, собранный жителями и доставленный при помощи партизан. Здесь же воевал партизан-подросток Лёня Голиков.

25 февраля 1944 года части Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов вместе с партизанами освободили Дедовичи от захватчиков. В сообщении о боевых действиях говорилось: «Крупные соединения ленинградских партизан под командованием товарища Юрцева и товарища Поруценко вместе с передовыми частями Красной Армии 25 февраля 1944 года участвовали во взятии районного центра Ленинградской области и железнодорожной станции Дедовичи. Партизанами захвачены трофеи и документы».