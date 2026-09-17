В диспансеризацию россиян добавили новые исследования

14:31, 17 сентября 2026, ПАИ

Минздрав России обновил порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации. В программу включили определение уровня липопротеида (а), оценку липидного профиля и ряд других исследований. Об этом свидетельствуют данные, представленные министром здравоохранения Михаилом Мурашко, пишет РИА Новости.

Мурашко в четверг выступил с ежегодной публичной лекцией «Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ)», приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов.

Согласно представленным данным, на первом этапе диспансеризации россиянам будет доступна оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца (ИБС) по результатам анкетирования — для граждан в возрасте до 59 лет и для тех, кому 60 лет и больше. Кроме того, у граждан с риском по шкале SCORE менее 5% можно будет оценить коронарный кальций по данным ранее проведенной компьютерной томографии органов грудной клетки.

На втором этапе диспансеризации для отдельных категорий пациентов предусмотрено ультразвуковое исследование брюшной аорты. Его будут проводить курящим и ранее курившим мужчинам в возрасте от 65 до 75 лет, которые являются родственниками первой степени родства пациентов с аневризмой брюшной аорты.

Также Минздрав уточнил показания для проведения компьютерной томографии для граждан, выкуривающих в течение 20 лет по одной пачке сигарет и более. Исследование уровня гликированного гемоглобина потребуется при уровне глюкозы натощак более 6 ммоль/л. Колоноскопию, в свою очередь, будут проводить в том числе по результатам иммунохимического теста кала на скрытую кровь.

Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру поликлиники по месту жительства или онлайн на портале «Госуслуги». Гражданам до 39 лет обследование положено раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Работающим по трудовому договору работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.

С 18 по 20 сентября во всех 26 муниципальных образованиях Псковской области рядом с избирательными участками будут работать медицинские передвижные пункты, а на самих участках – дежурные медработники.

Жители региона смогут прямо на месте измерить артериальное давление, пройти профилактический медицинский осмотр, участвовать в диспансеризации определённых групп взрослого населения, а также сделать прививку от гриппа.