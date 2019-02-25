Боксеры Псковской области завоевали наибольшее количество наград на всероссийском турнире в Локне

17:11, 25 февраля 2019, ПАИ

Спортсмены из Псковской области завоевали наибольшее количество наград на 21-м Всероссийском турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, который прошел в Локне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в соревнованиях приняли участие 130 спортсменов в 6 возрастных группах, начиная от юношей 2009–2010 годов рождения до взрослых, в том числе девушки. Турнир был представлен боксерами городов Северо-Западного федерального округа, а также Литвы и Белоруссии.

«С каждым годом турнир крепнет, и все более сильные спортсмены приезжают в Локню побороться за победу», — рассказал главный судья соревнований Вячеслав Ярулин. Он отметил, что боксеры Псковской области доминировали на турнире и показали лучшую технику и тактику ведения боя. Всего было разыграно 32 комплекта наград.

Среди подающих надежды спортсменов 2007–2008 годов рождения главый судья выделил Алексея Елисеева из Пскова, Романа Репина из Дедовичей, Никиту Ганченкова из Великих Лук. Среди боксеров 2005–2006 годов рождения свое мастерство показали локнянцы Дмитрий Попов, Егор Сергеев и Валерий Трофимов. Хорошую технику продемонстрировали Вадим Иванов из Пскова, Иван Колядов из Великих Лук и Андрей Булаев из Пустошки. Они выступали в категории «старшие юноши» 2003–2004 годов рождения. В категории «юниоры» 2001–2002 годов рождения лучшими признаны Александр Кальницкий, Артур Кулаков и Роман Мухидинов из Пскова. Из взрослых спортсменов 2000 года рождения и старше победителями в своих весовых категориях стали Константин Суховский, Глеб Голик и Элми Зиядзаде из Пскова. Среди девушек в группе спортсменов 2003–2004 годов рождения победу одержала великолучанка Мария Петрова.

Организатором соревнований выступает Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, областная федерация бокса, администрация Локнянского района.