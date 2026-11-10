Соревнования «Кросс лыжника» пройдут в Великолукском районе 14 ноября

17:51, 10 ноября 2026, ПАИ

Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Кросс лыжника» пройдут в деревне Переслегино Великолукского района 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В программе представлены забеги на два, четыре, шесть и восемь километров в шести возрастных группах.

Соревнования стартуют в 10:30. Участники отправятся на дистанцию раздельным стартом, если в группе больше двух спортсменов.

Победителей и призёров наградят грамотами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и медалями. Также все участники получат сувениры.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 13 ноября.