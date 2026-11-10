Соревнования «Кросс лыжника» пройдут в Великолукском районе 14 ноября
Соревнования по легкоатлетическому кроссу «Кросс лыжника» пройдут в деревне Переслегино Великолукского района 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.
В программе представлены забеги на два, четыре, шесть и восемь километров в шести возрастных группах.
Соревнования стартуют в 10:30. Участники отправятся на дистанцию раздельным стартом, если в группе больше двух спортсменов.
Победителей и призёров наградят грамотами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и медалями. Также все участники получат сувениры.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 13 ноября.
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