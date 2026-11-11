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Спорт

Псковская спортсменка выиграла забег на 10 километров в Гатчине

Псковская спортсменка Елизавета Гаврилова стала победительницей десятикилометрового забега, который прошёл в рамках Гатчинского полумарафона в Ленинградской области. Об этом сообщается в группе «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте»

Воспитанница спортшколы «Надежда» преодолела дистанцию за 44 минуты 31 секунду, установив новый личный рекорд. Она заняла 659-е место в абсолютном зачёте, стала 133-й среди женщин и выиграла золото среди девушек до 15 лет. В этой возрастной группе помимо псковички участвовали ещё две спортсменки из Санкт-Петербурга.

Всего на старт Гатчинского полумарафона вышли около пяти тысяч участников из России, Азербайджана, Белоруссии, Кении, Китая, Казахстана, Польши и Молдавии. Среди российских спортсменов был представлен 71 регион и более 500 городов.

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