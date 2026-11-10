Чемпионат и первенство СЗФО по кудо пройдут в Пскове
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по кудо пройдут в псковском парке «Простория» 15 ноября. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.
В рамках этих соревнований будет проходить отбор на чемпионат и первенство России по этому виду спорта. На окружные старты заявлено 140 спортсменов. Победителей и призёров ждут медали, статуэтки и специальные призы. Кроме того, спонсоры турнира подготовили денежные награды для участников возрастных категорий 14–15 лет и 16–17 лет.
Накануне, 14 ноября, стартует фестиваль городов СЗФО среди юношей до 11 лет, куда заявлено 180 спортсменов.
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