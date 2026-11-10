Псковские баскетболисты одержали четыре победы на старте «Глобальной лиги» в Петербурге

16:20, 10 ноября 2026, ПАИ

Псковская баскетбольная команда «Ника» одержала четыре победы в четырёх матчах на старте нового розыгрыша «Глобальной лиги», которая проводится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Ника» участвует в третьем и четвёртом дивизионах турнира, в котором играют 13 команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Петрозаводска. Команда под руководством Эдуарда Михайлова разгромила петербургские «Атомпроект» (86:42) и «Ракету» (75:41), а также одержала крупную победу над новгородским «Динамо» – 84:43.

В заключительном матче тура псковская команда победила «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга – 61:57. Перед заключительной четвертью «Ника» проигрывала шесть очков, но затем смогла отыграться и одержать победу. Самым результативным игроком на площадке стал пскович Семён Ефимов, заработавший 30 очков.

Псковская команда единолично возглавила турнирную таблицу. По итогам кругового турнира коллективы разобьются на два дивизиона – в третий дивизион войдут шесть лучших команд.

21 и 22 ноября «Ника» проведёт следующую серию встреч. 21 ноября псковичи сыграют с командами «ПРО» (Санкт-Петербург) и «Лига Баку» (Петрозаводск), а 22 ноября – с клубом «Вираж» и командой ITS (обе – Санкт-Петербург).