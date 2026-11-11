Псковские ушуисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Москве

10:20, 11 ноября 2026, ПАИ

Псковские спортсмены Андрей Егоров и Анна Сергеева выиграли золото и три бронзы на соревнованиях по ушу, которые прошли в Москве. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области



Фото: министерство спорта Псковской области





Андрей Егоров выступал на Кубке России по ушу. В первый соревновательный день он стал бронзовым призёром в номинации «Таолу тайцзицюань», а во второй завоевал бронзу в дисциплине «Таолу тайцзицзянь».

Анна Сергеева принимала участие в турнире «Связь поколений». В первый день она получила бронзовую награду в номинации «Шаолинь», а во второй одержала победу в дисциплине «Туйшоу».