Псковские ушуисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Москве
Псковские спортсмены Андрей Егоров и Анна Сергеева выиграли золото и три бронзы на соревнованиях по ушу, которые прошли в Москве. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
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Фото: министерство спорта Псковской области
Андрей Егоров выступал на Кубке России по ушу. В первый соревновательный день он стал бронзовым призёром в номинации «Таолу тайцзицюань», а во второй завоевал бронзу в дисциплине «Таолу тайцзицзянь».
Анна Сергеева принимала участие в турнире «Связь поколений». В первый день она получила бронзовую награду в номинации «Шаолинь», а во второй одержала победу в дисциплине «Туйшоу».
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