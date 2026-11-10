Волейболисты псковского «Рубежа» примут в первом туре чемпионата России команды из Твери и Архангельска

15:03, 10 ноября 2026, ПАИ

Псковский любительский волейбольный клуб «Рубеж» примет в стартовом туре Первой лиги чемпионата России (зона Северо-Запад) архангельское «Поморье» и тверской «Политех-Лидер». Матчи пройдут в зале спортшколы «Барс» с 20 по 22 ноября. Об этом сообщается в группе псковского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Первый матч против «Поморья» псковичи проведут 20 ноября, он начнётся в 19:00. 22 ноября «Рубеж» в 13:00 сыграет с «Политех-Лидером». Очная встреча команд гостей состоится 21 ноября.

Для зрителей вход на матчи свободный. Кроме того, на странице Всероссийской федерации волейбола предусмотрена онлайн-трансляция всех игр тура.