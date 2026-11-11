Межрегиональные соревнования по настольному теннису пройдут в Великих Луках
Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Осенняя ракетка» среди юношей и девушек до 14 лет пройдут в Великих Луках 28 и 29 ноября. Об этом сообщает Федерация настольного тенниса России.
Теннисисты будут бороться за медали в одиночном разряде. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 20 ноября.
Призовой фонд турнира составит 60 тысяч рублей. Наградят спортсменов, занявших с первого по пятое места в своих возрастных группах.
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