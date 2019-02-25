Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут

18:09, 25 февраля 2019, ПАИ

«Если будет жесткий контроль, изменения произойдут», – прокомментировал Псковскому агентству информации PR-директор движения «Убитые дороги», эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Общественного совета при госкомитете Псковской области по транспорту Дмитрий Цопов итоги совещания о ситуации дорог в Пскове, которое 22 февраля провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, на совещании глава региона сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.

«Мы сколько раз выезжали на объекты ремонта, очень редко видели там представителей заказчика - Управления городского хозяйства, – отметил он. – Важен контроль. Если он будет, тогда будут изменения». По мнению Дмитрий Цопова, должен колироваться каждый этап ремонтных работ. «Такое впечатление, что кроме общественников за ремонтными работами никто не следит», – добавил он.

«Если работы не будут протоколироваться, асфальт будут укладывать в дождь, грязь, – сказал активист движения «Убитые дороги». – Никто этого не запротоколирует, а брак уже сделан. Понятно, что он себя сразу не проявит. В итоге дорогу посмотрят, когда она визуально отличная, примут ее. А на следующий год она начнет разваливаться. Такое недопустимо».

Дмитрий Цопов подчеркнул важность совместной инспекции городских дорог с губернатором Михаилом Ведерниковым и последующего совещания по состоянию улично-дорожной сети и уборке Пскова, на котором присутствовало руководство города и представители УГХ. Он напомнил, что по его итогам было принято решение отказаться от «заплаточного» ремонта городских дорог на гарантийных участках и ремонтировать их без нарушения технологий.

«Так это или не так – узнаем в этом году, – отметил Дмитрий Цопов. – Всё-таки снег растаял и ям в городе достаточно много. Посмотрим, как сейчас будут их заделывать».