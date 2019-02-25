Начальник центра лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии проведет прием в Порхове
27 февраля заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин проведет прием граждан в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.
Прием по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности состоится с 12:00 до 13:00 в здании администрации Порховского района по адресу: город Порхов, проспект Ленина, 14.