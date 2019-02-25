Три книги на немецком и эстонском языках изъяли пограничники в Печорском районе

17:51, 25 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза в Россию трех книг, возможно, представляющих культурную ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Инцидент произошел в Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора. На въездное направление в зону пограничного контроля прибыл легковой автомобиль марки «Вольво» под управлением 44-летнего жителя Эстонии. На стандартный уточняющий вопрос специалистов о возможном наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, мужчина уверенно ответил отрицательно. Однако в ходе дальнейшего осмотра багажного отделения его автомобиля в нише для запасного колеса специалисты обнаружили три книги. Выявленные экземпляры изданы в 1913, 1927 и 1938 годах на немецком и эстонском языках.

Находка передана установленным порядком сотрудникам компетентных органов для проведения соответствующей экспертизы на предмет представления исторической или культурной ценности, а также принятия по ее результатам соответствующего процессуального решения.