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Общество

Тренинг для НКО прошёл в Пскове

В Пскове прошел тренинг желающих обсудить в кругу коллег и специалистов НКО свою идею или проект. Целью пришедших стало желание узнать все правила и тонкости написания заявок на гранты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В группах из нескольких человек — экспертов и представителей НКО — участники тренинга провели мозговые штурмы. «Каждая группа обсудила пять тем, - рассказал организатор учебы, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов. - Целью пришедших, было желание получить грантовую поддержку. А для этого надо уметь правильно заявить о своих амбициях, обосновать актуальность своей идеи, четко обозначить цели и задачи, показать технологичность проекта, его материальный, организационный и человеческий потенциал. Важна и структура бюджета».

В ходе тренинга было запланировано проведение индивидуальных консультаций по различным юридическим вопросам подготовки заявки и предоставления отчетности. Собравшиеся получили консультации руководителя аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России Нели Лебедевой.

Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области».

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