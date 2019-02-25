Псковские дзюдоисты привезли награды с Первенства СЗФО

17:07, 25 февраля 2019, ПАИ

Псковичи завоевали награды на Первенстве Северо-Западного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2005-2006 годов рождения), которое прошло 23-24 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В соревнованиях приняли участие более 200 борцов из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Коми.

Серебряным призером, выиграв 4 схватки из пяти, стал воспитанник псковского спортцентра «Бригантина» Николай Строгонов 2005 года рождения в весовой категории 46 кг. Тренирует юношу тренер высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани.

Бронзовым призером соревнований стал воспитанник ДСО «Динамо (Псков) Владислав Долганов 2006 года рождения в весовой категории 38 кг (тренер - Вячеслав Елькин).