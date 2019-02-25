0
20:19
Турнир по дзюдо прошёл в Пскове
16:04
Псковская хоккейная команда «ВДВ-Купол» покинула ледовую арену во время матча из-за недовольства судейством (ВИДЕО)
20:09
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
09:35
Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области
10:17
Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля
15:58
Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае
10:38
Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями
Еще новости
Спорт

Псковские дзюдоисты привезли награды с Первенства СЗФО

Псковичи завоевали награды на Первенстве Северо-Западного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2005-2006 годов рождения), которое прошло 23-24 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

В соревнованиях приняли участие более 200 борцов из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Коми.

[Фото предоставлено спортцентром «Бригантина». Николай Строгонов - крайний слева.

Серебряным призером, выиграв 4 схватки из пяти, стал воспитанник псковского спортцентра «Бригантина» Николай Строгонов 2005 года рождения в весовой категории 46 кг. Тренирует юношу тренер высшей квалификационной категории, мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани.

Фото предоставлено спортцентром «Бригантина». Владислав Долганов - крайний справа.

Бронзовым призером соревнований стал воспитанник ДСО «Динамо (Псков) Владислав Долганов 2006 года рождения в весовой категории 38 кг (тренер - Вячеслав Елькин).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Турнир по дзюдо прошёл в Пскове
25 февраля 2019
Турнир по дзюдо прошёл в Пскове
Псковская хоккейная команда «ВДВ-Купол» покинула ледовую арену во время матча из-за недовольства судейством (ВИДЕО)
25 февраля 2019
Псковская хоккейная команда «ВДВ-Купол» покинула ледовую арену во время матча из-за недовольства судейством (ВИДЕО)
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2019
Лучших в стрельбе из боевого оружия определили псковские росгвардейцы накануне Дня защитника Отечества
Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области
21 февраля 2019
Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области
Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля
20 февраля 2019
Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher 2019» состоится 24 февраля
Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае
19 февраля 2019
Псковский боксёр занял третье место на международных соревнованиях в Хабаровском крае 1
Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями
15 февраля 2019
Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал Чемпионом России по бегу с препятствиями 1
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Идет загрузка...