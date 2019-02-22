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Служебная собака помогла плюсским полицейским найти украденное из дачного дома портмоне

В Плюсском районе полицейские при помощи служебной собаки по «горячим следам» раскрыли дачную кражу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 23 февраля в деревне Курея из дачного дома по улице Молодежной было похищено портмоне с 50 тысячами рублей. В доме находились владельцы дачи – пожилые жители Санкт-Петербурга. Через незапертую входную дверь в помещение проник неизвестный, в прихожей он нашел и похитил деньги. Хозяин в последний момент заметил непрошеного гостя, который спрыгнул со второго этажа и скрылся. Потерпевшие обратились за помощью в отделение полиции по Плюсскому району.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции применила служебно-розыскную собаку, которая взяла след и вскоре привела стражей порядка к дому, в котором был задержан подозреваемый. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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