Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог

17:56, 25 февраля 2019, ПАИ

«Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог после ремонта. Я готов сам выезжать, и «Убитые дороги» готовы в этом участвовать», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Напомним, на совещании о состоянии дорог в Пскове 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.

«Подобные меры контроля должны привести к улучшению ситуации. Кроме того, они позволят исключить вариант какого-либо сговора подрядчиков с заказчиком работ», - заявил Олег Мыслевич и добавил, что готовит предложения по будущей приёмке дорог, основанные на методиках, используемых в европейских странах и некоторых регионах России.

При этом он заметил, что «действительно не завидует дорожным службам» в связи с изменившимися погодными условиями. «Я ещё помню зимы, когда мороз начинался в октябре, а заканчивался в апреле. Теперь же у нас зимой погода не устойчивая, может быть больше десятка «переходов через ноль» за месяц. В итоге вода, снова замерзая, расширяется, а при некачественной укладке асфальта эти процессы становятся критическими: вода в любой маленькой трещинке асфальт разрывает», - сказал президент Федерации автоспорта.

Он также обратил внимание на то, что при строительстве дорог в Псковской области используется известняковый щебень, который гигроскопичен, что влияет на его прочность. «Тут надо подумать: или использовать его только высушенным на 100%, или вообще отказаться, а тратить деньги на карельский гранит. Да, это будут большие затраты, то Михаил Юрьевич Ведерников ставит задачу сделать дороги один раз и чтоб стояли. Тут надо изучить причины, посмотреть на материалы. Ведь рассчитывать, что с погодой станет лучше, точно не стоит», - подчеркнул Олег Мыслевич.

Также, отметил он, нужно следить за состоянием ливневых канализаций, контролировать, чтобы дороги регионального значения имели уклон и канавы для спуска воды. «В тех местах, где стоит вода, при минусовой температуре невозможно сохранить асфальт», - сказал собеседник агентства.

Остановился он и на укладке асфальта в снег и дождь, заметив, что такие технологии вообще-то существуют, но работающие в Пскове подрядчики не располагают ни оборудованием, ни материалами для этого. «Кто принимает эти дороги, которые в снег укладывают? - возмутился президент Федерации автоспорта. - Надо разбираться, кто принимает, кто платит за это деньги. Конечно, это безобразие!» Он сказал, что если есть возможность перенести работы на следующий год, в благоприятные погодные условия, то это нужно обязательно делать.

«В ходе совещания было озвучено, что при ямочном ремонте теперь будет использоваться холодный асфальт. Это очень порадовало, - сказал Олег Мыслевич. - Надеюсь, что с использованием этой технологии ямочный ремонт будет стоять дольше». Он добавил, что при используемых сейчас технологиях, отремонтированные участки быстро разрушаются, камни летят в стёкла автомобилей, а машины приходится отмывать от битума.

«Нужно ещё и сознание людей переломить. Подрядчики должны выполнять работы, как для себя. Пока же ощущение, что они, их жёны, дети, знакомые потом не ездят по этим дорогам на своих автомобилях. Мы видим полное отсутствие ответственности за то, что ты делаешь в своём родном городе», - заявил Олег Мыслевич и добавил, что в этом плане необходимо проводить воспитательную работу с подрядчиками.

«Давайте не позволим разбазаривать наши деньги, ведь никаких бюджетных денег нет, есть наши с вами деньги – деньги налогоплательщиков. Каждый автомобилист, заправляясь, платит акциз, платит налоги. Это наши с вами деньги и мы все вместе должны контролировать их расходование. Тогда и сдвинем ситуацию с мёртвой точки, тем более, что есть такая поддержка со стороны главы региона», - заключил президент региональной Федерации автоспорта.