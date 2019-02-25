Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области

17:57, 25 февраля 2019, ПАИ

Объявлен открытый конкурс по разработке музыки для утвержденного текста гимна Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение принято 25 февраля на заседании Геральдического совета при администрации региона, которое провел губернатор Михаил Ведерников.

На данный момент Геральдический совет области одобрил только текст гимна. Из-за отсутствия музыки законопроект «О гимне Псковской области» окончательно не утвержден депутатами областного Собрания. Обращение о проведении творческого конкурса по разработке музыкального сопровождения поступило в адрес администрации региона в конце января от членов Общественной палаты области.

«Разработка музыкального сопровождения к тексту гимна — наша перспективная задача на первое полугодие текущего года. Это позволит полностью закрыть вопрос с официальными символами, который более 25 лет не находил своего решения», — отметил глава региона на заседании.

Конкурс продлится до 15 апреля. Свои проекты на рассмотрение жюри могут представить все желающие.

Согласно техническому заданию к конкурсу, музыка гимна должна иметь торжественный, строгий, величественный характер, размеренный маршевый ритм и быть эмоционально яркой. Диапазон и тональность мелодии должны быть удобными для исполнения хоровым коллективом любого уровня: от самодеятельного до профессионального.

Кроме того, в рамках заседания Геральдического совета рассмотрен вопрос о разработке эскизов для государственных наград Псковской области: почетной грамоты губернатора, наградного знака «Почетный гражданин Псковской области», медалей «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». В рамках заседания глава региона внес свои замечания и предложения в отношении проектов наград.