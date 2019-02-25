0
20:55
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
19:38
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
18:09
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:57
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
17:56
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
17:44
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
Еще новости
Общество

Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области

Объявлен открытый конкурс по разработке музыки для утвержденного текста гимна Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение принято 25 февраля на заседании Геральдического совета при администрации региона, которое провел губернатор Михаил Ведерников.

На данный момент Геральдический совет области одобрил только текст гимна. Из-за отсутствия музыки законопроект «О гимне Псковской области» окончательно не утвержден депутатами областного Собрания. Обращение о проведении творческого конкурса по разработке музыкального сопровождения поступило в адрес администрации региона в конце января от членов Общественной палаты области.

«Разработка музыкального сопровождения к тексту гимна — наша перспективная задача на первое полугодие текущего года. Это позволит полностью закрыть вопрос с официальными символами, который более 25 лет не находил своего решения», — отметил глава региона на заседании.

Конкурс продлится до 15 апреля. Свои проекты на рассмотрение жюри могут представить все желающие.

Согласно техническому заданию к конкурсу, музыка гимна должна иметь торжественный, строгий, величественный характер, размеренный маршевый ритм и быть эмоционально яркой. Диапазон и тональность мелодии должны быть удобными для исполнения хоровым коллективом любого уровня: от самодеятельного до профессионального.

Кроме того, в рамках заседания Геральдического совета рассмотрен вопрос о разработке эскизов для государственных наград Псковской области: почетной грамоты губернатора, наградного знака «Почетный гражданин Псковской области», медалей «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». В рамках заседания глава региона внес свои замечания и предложения в отношении проектов наград.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Официальные символы Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил участников конкурса по разработке официальных символов региона Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области ФОТОФАКТ: Герб Псковской области появился на здании региональной администрации Общественной палате предложено продолжить работу над гимном Псковской области Законы Псковской области о гербе и флаге поданы на регистрацию в Геральдический совет при президенте Герб и флаг появились у Псковской области Автор проекта нового герба Псковской области считает хорошим девиз «Потягнем за Отечество» Юрий Росич объяснил, почему на новом гербе Псковской области нет дубовых ветвей Автор псковского герба станет гостем ПАИ-live Губернатор встретился с разработчиком герба и флага Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
25 февраля 2019
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
25 февраля 2019
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
25 февраля 2019
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
25 февраля 2019
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
25 февраля 2019
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог 1
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
25 февраля 2019
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове 1
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»
25 февраля 2019
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»

Идет загрузка...