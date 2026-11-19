Эксперт назвал ключевой элемент всех направлений креативной индустрии
Ключевым для всех направлений креативной индустрии является наличие креативного продукта как результата интеллектуальной деятельности, заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.
«Мы привыкли к некоторому материальному отражению деятельности. Соответственно, фокус некреативной экономики в первую очередь сосредоточен на монетизации деятельности, где продукт становится следствием выстроенных процессов», – отметил гость программы.
По его словам, в креативной экономике продукт должен обладать добавленной стоимостью, то есть идеей, имеющей ценность. Она может быть выражена в товарном знаке, культуре, разработке, которую можно запатентовать.
«Это то, что нельзя потрогать, и оно очень ценно», – подчеркнул Игорь М. Намаконов.
В качестве примеров спикер привёл компании «Сила света» и Dreamlaser, а также ежегодный фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде. Продукт этих проектов объединяет минимум семь разных индустрий. Такой сетевой характер разработки формирует новый формат мышления, отметил эксперт.
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