Эксперт назвал ключевой элемент всех направлений креативной индустрии

18:42, 19 ноября 2026, ПАИ

Ключевым для всех направлений креативной индустрии является наличие креативного продукта как результата интеллектуальной деятельности, заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

«Мы привыкли к некоторому материальному отражению деятельности. Соответственно, фокус некреативной экономики в первую очередь сосредоточен на монетизации деятельности, где продукт становится следствием выстроенных процессов», – отметил гость программы.

По его словам, в креативной экономике продукт должен обладать добавленной стоимостью, то есть идеей, имеющей ценность. Она может быть выражена в товарном знаке, культуре, разработке, которую можно запатентовать.

«Это то, что нельзя потрогать, и оно очень ценно», – подчеркнул Игорь М. Намаконов.

В качестве примеров спикер привёл компании «Сила света» и Dreamlaser, а также ежегодный фестиваль Intervals в Нижнем Новгороде. Продукт этих проектов объединяет минимум семь разных индустрий. Такой сетевой характер разработки формирует новый формат мышления, отметил эксперт.