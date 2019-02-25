Михаил Ведерников поблагодарил участников конкурса по разработке официальных символов региона

17:58, 25 февраля 2019, ПАИ

25 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание Геральдического совета, в рамках которого поблагодарил участников открытого конкурса по разработке официальных символов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава региона напомнил, что 20 февраля герб и флаг региона были официально зарегистрированы Геральдическим советом при президенте РФ. «Псковская область всегда была регионом воинской славы, где живут сильные, отважные и патриотичные люди. Уверен, что под новым флагом будет совершено немало славных деяний, и он станет символом мужества и верности Родине», — сказал Михаил Ведерников.

В рамках открытого конкурса проектов официальных символов на рассмотрение жюри поступило порядка 50 заявок, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Пензенской области. «Это многое говорит о значении нашего региона в истории страны и той роли, которую он играет в устройстве современной России. Это люди, которые с искренним интересом относятся к истории и традициям Псковской земли. Они приложили все усилия, чтобы она была воплощена в государственных символах», — заметил Глава региона.

Михаил Ведерников вручил дипломы более чем 30 участникам конкурса, которые присутствовали на заседании. Первым губернатор отметил работу самого юного автора — ученика 5-го класса Ярослава Рождественского. Также награда нашла и самого почтенного участника конкурса — 83-летнего пенсионера из Плюссы Виктора Порошина. Диплом победителя вручен и автору текста гимна Татьяне Рыжовой.

«Своей работой вы все сделали заметный вклад в многовековую историю Псковской земли», — подчеркнул Михаил Ведерников, обращаясь к награжденным и всем членам Геральдического совета.

Выступая с ответным словом, учащиеся и руководитель Детской художественной школы Пскова Олег Цветков, чьи проекты также принимали участие в творческом конкурсе, передали Михаилу Ведерникову творческую интерпретацию герба, созданную юными художниками. «Вы смотрите в будущее и серьезно относитесь к молодежи. Это очень здорово. Молодежь — будущее нашего региона», — отметил Олег Цветков.

До недавнего времени Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит Михаилу Ведерникову.