0
20:55
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
19:38
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
18:09
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:57
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
17:56
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
17:44
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошёл в деревне Петровской Опочецкого района

25 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Пригородная волость» провел профилактический рейд на улице Парковой в деревне Петровской Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлен обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление. Граждане, в том числе и члены многодетных семей, проинструктированы под роспись. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Сотрудник МЧС распространил памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, памятки по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, а также листовки по предотвращению детской шалости с огнём.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
25 февраля 2019
Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
25 февраля 2019
«День флага и герба Псковской области» может появиться в календаре региональных памятных дат
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут
25 февраля 2019
Дмитрий Цопов о дорогах в Пскове: Если будет жесткий контроль, изменения произойдут 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
25 февраля 2019
Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог
25 февраля 2019
Олег Мыслевич: Я двумя руками за то, чтобы губернатор контролировал приёмку дорог 1
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове
25 февраля 2019
Сергей Елизаров: Общественники рассчитывают, что губернатор возьмет на контроль ситуацию с состоянием дорог в Пскове 1
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»
25 февраля 2019
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»

Идет загрузка...