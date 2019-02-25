Противопожарный рейд прошёл в деревне Петровской Опочецкого района

19:58, 25 февраля 2019, ПАИ

25 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с главой сельского поселения «Пригородная волость» провел профилактический рейд на улице Парковой в деревне Петровской Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлен обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление. Граждане, в том числе и члены многодетных семей, проинструктированы под роспись. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе.

Сотрудник МЧС распространил памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, памятки по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, а также листовки по предотвращению детской шалости с огнём.

Жителям также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.