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Общество

Молодой специалист приступила к работе в ФАПах Красногородского района

К работе в фельдшерско-акушерских пунктах деревень Блясино и Ильинское Красногородского района приступила молодой специалист Виктория Чуева. Выпускница Великолукского медицинского колледжа будет принимать пациентов и обслуживать жителей близлежащих населенных пунктов, сообщает газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

Виктория родилась в Опочке. Великолукский медицинский колледж она окончила с красным дипломом, обучаясь по целевому направлению от Островской межрайонной больницы. «С детства меня тянуло в медицину. Конечно, иногда сомневалась. Сделать окончательный выбор мне помогла мама. И я о своём выборе не жалею», – рассказала Виктория.

По словам молодого специалиста, целевое обучение позволило ей сразу после выпуска получить работу, не тратя времени на самостоятельный поиск вакансии. Кроме того, во время учебы она получала материальную поддержку от региона.

Практику Виктория проходила в Опочецкой больнице. Еще будучи студенткой, она проявила себя и в профессиональном конкурсе: приняла участие в региональном соревновании по специальности «лечебное дело», где среди студентов из Псковской области заняла второе место.

Сейчас фельдшер уже ведет прием пациентов. В Блясино она работает по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 14:00, а в Ильинском принимает по вторникам и четвергам в то же время. Помимо приема в ФАПах, Виктория обслуживает близлежащие деревни и выезжает на вызовы.

«Люди приходят ко мне на приём. Сейчас пациенты в основном обращаются с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: это артриты, артрозы. Приходили уже и с простудой, но не так много. Дети сейчас на моих участках здоровы», – поделилась фельдшер.

Ранее сообщалось, что Минздрав расширит перечень должностей для медсестёр и фельдшеров.

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