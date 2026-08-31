Капитальный ремонт Харлапковской школы завершили в Палкинском районе

12:21, 31 августа 2026, ПАИ

Капитальный ремонт Харлапковской школы завершили в Палкинском районе. На прошлой неделе состоялась приёмка объекта, сообщила глава округа Ольга Потапова в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Ольги Потаповой в мессенджере MAX



Фото: из канала Ольги Потаповой в мессенджере MAX



Фото: из канала Ольги Потаповой в мессенджере MAX



Фото: из канала Ольги Потаповой в мессенджере MAX







«Уже завтра дети придут в обновлённые классы и будут учиться с комфортом и радостью, – написала Потапова. – Поздравляем ребят, учителей и родителей с этим замечательным событием! Спасибо за терпение коллегам и сотрудникам школы».

Глава округа отметила, что ремонт всегда эмоционален и сложен, не всегда идёт по плану, но главное – не сдаваться и двигаться вперёд.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, состоятся в образовательных учреждениях Псковской области 1 сентября. График торжественных линеек в школах региона смотрите здесь.