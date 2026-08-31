Нарушителям закрыли въезд на пять лет: в Псковской области продолжаются миграционные рейды

12:17, 31 августа 2026, ПАИ

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области провели рейды на крупных строительных объектах Пскова. Основной задачей проверок стало выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение случаев незаконного привлечения иностранных работников, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские проверили документы у 25 иностранных граждан. С трудовыми мигрантами также провели профилактические беседы и разъяснили требования российского законодательства, касающиеся пребывания и трудоустройства в стране.

Параллельно в Псковской области продолжается работа по принудительному возвращению в страны гражданской принадлежности иностранцев, которые незаконно находятся на территории России, а также лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Только в августе из России были высланы пять нарушителей. Вернуться в страну они смогут не ранее чем через пять лет.

В УМВД напоминают: по вопросам легальности пребывания и трудоустройства иностранных граждан следует обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания.