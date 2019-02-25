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Турнир по дзюдо прошёл в Пскове

В Пскове прошел детский турнир по дзюдо, организованный представителями общества «Динамо». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в традиционном турнире, посвященному Дню защитника Отечества приняли участие около 90 юных спортсменов 2009 – 2010 годов рождения. В Пскове в спортзале общества «Динамо» померились силами десять команд из Пскова и ряда районов области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

«По результатам схваток хорошо показали себя псковские ребята – Матвей Степанов, Никита Рендаков, Егор Мельник, Никита Пономарев и Егор Филиппов.  Среди девочек отличилась Русалина Федорова из поселка Красногородск. А из гостей, прибывших из Санкт-Петербурга, хорошую технику продемонстрировал Дмитрий Дорожкин», - отметили в УМВД.

Для судейства на соревнованиях из Санкт-Петербурга был приглашен судья республиканской категории, обладатель черного пояса Леонид Макаров.

Добавим, что участников перед началом состязаний напутствовал член Общественного совета при УМВД России по Псковской области и член Общественной палаты региона Саид Дукаев.

Победителей турнира в разных весовых категориях поощрили почетными грамотами, медалями и ценными призами.

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