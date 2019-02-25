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Общество

Поучаствовать в третьем фестивале «Письмо солдату» приглашают детей Псковской области

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова приглашает детей принять участие в третьем фестивале «Письмо солдату», который проходит совместно с всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Цель фестиваля — вспомнить страницы нашей истории, сохранить память о солдатах минувших войн и поддержать молодых ребят, которые сегодня вдали от родного дома несут нелегкую службу по защите Отчизны. Все письма будут переданы в воинские части и гарнизоны, каждое «письмо солдату» обязательно найдет своего адресата», - отмечают организаторы фестиваля.

Автором данной идеи является уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. В прошлом году участие в акции «Письмо солдату» приняло более восьми тысяч детей из разных регионов России. Самому младшему участнику, приславшему рисунок, было всего 6 лет.

«Важнейшей задачей для каждого нового поколения является сохранение памяти о прошлых заслугах предков и преумножение традиций. Это возможно реализовать, изучая историю своей семьи через историю своей страны. К сожалению, с годами, у наших детей исчезает возможность непосредственного общения с участниками событий времён Великой Отечественной войны, которых становится всё меньше. Многие дети расспрашивают родителей, интересуются судьбой своих прадедов, находят их фотографии, перечитывают письма. Кто-то с удовольствием участвует в работе патриотических и поисковых клубов, слушает истории наших современников о «горячих точках». Сегодня у наших детей появилась возможность написать письмо в действующие воинские части, конкретным солдатам. Таким образом, налаживается настоящий диалог, дети понимают, что подвиг ради них, ради Родины продолжает совершаться здесь и сейчас в настоящее время», — рассказала Наталия Соколова.

В рамках программы с 23 февраля по 1 апреля принимаются работы детей в форме эссе, стихотворений и рисунков. Эти материалы будут опубликованы на сайте фестиваля.

Одним из основных нововведений третьего сезона станет приём работ в видеоформате, самые креативные будут опубликованы в официальном YouTube канале института уполномоченных по правам ребёнка в РФ.

Информация об акции содержится на сайте уполномоченного при президенте РФ

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