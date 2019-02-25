Более 6,5 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошедшей неделе

20:55, 25 февраля 2019, ПАИ

С 18 по 24 февраля в Псковской области зарегистрированы 6 тысяч 620 случаев заболеваний ОРВИ, в Пскове – 2 тысячи 887. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОРВИ по Псковской области повысилась относительно предыдущей недели на 30,3%, что ниже недельного эпидемического порога на 26%. В Пскове заболеваемость ОРВИ повысилась относительно предыдущей недели на 27,3%, что ниже недельного эпидемического порога на 36,6 %.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрированы 80 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, из них 32 – в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю специалисты исследовали 33 пробы воды, из них все соответствуют требованиям. Также проверены 1 тысяча 10 смывов, (20 не соответствуют требованиям) и 86 пищевых продуктов, из них 11 не соответствуют требованиям.

Сотрудники Управления составили 24 протокола об административных правонарушениях, выдали 13 предписаний об устранении нарушений и 4 представления.