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Культура

Сертификаты победителей и участников регионального отборочного этапа XVIII молодежных Дельфийских игр России вручены в Пскове

Сертификаты победителей и участников регионального отборочного этапа XVIII молодежных Дельфийских игр России вручены в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском колледже искусств, церемонию награждения провёл художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Ходзинский в проектном офисе «Команда 2018» в рамках творческой встречи «Зачем нам нужен дирижер».

В этом году в отборочном этапе приняли участие 28 солистов и творческих коллективов. Жюри, в состав которого вошли деятели искусств Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, определили 8 участников, которые заняли 1 места и будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе XVIII молодежных Дельфийских игр России в Ростове-на-Дону.

Напомним, что Дельфийские молодежные игры проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства науки и высшего образования РФ, под патронатом Международного Дельфийского комитета для выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России.

Ежегодно в конкурсах принимают участие более 2 тысяч одаренных ребят из 70 регионов Российской Федерации. Состязания проходят по 31 номинации. Среди них - музыка, театр, цирк, кулинария, куафер (парикмахерское искусство), тележурналистика, мастерство диджея, визуализация и презентация научного исследования и другие. Оценивать конкурсантов будут около 80 экспертов, в том числе заслуженные и народные артисты России, профессора и доктора искусствоведения.

Псковская область принимает участие в Дельфийских играх в седьмой раз. В 2017 году обладателем бронзовой награды на конкурсе стал Алексей Манушин в номинации «Баян/аккордеон». В 2014 году дипломом за исполнение обработки народной песни был награжден воспитанник Детской школы искусств города Дно Никита Иванов. В 2012 году бронзовую медаль Дельфийских игр в номинации «Фольклорный ансамбль» получил коллектив «Заряница» из Великих Лук.

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