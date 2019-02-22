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Подозреваемый в убийстве двух женщин задержан в Островском районе

23 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в деревне Карпово Островского района тел двух женщин с признаками насильственной смерти. По данному факту Островский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, по версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый 48-летний местный житель, который вечером 23 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 55-летней сожительницей нанес последней, а также ее 78-летней матери удары ножом. От полученных ранений женщины скончались на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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