Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области завершили расследование дела о смерти мужчины после избиения племянником

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Великих Лук, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 30 декабря 2025 года мужчина приехал в преддверии новогодних праздников в гости к своему родному дяде, который проживал в частном доме в одной из деревень Великолукского района. Во время совместного распития спиртных напитков между родственниками произошел конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый нанес хозяину дома множественные удары руками и подручными предметами в область головы и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После этого обвиняемый, как установило следствие, спрятал тело погибшего родственника, закопав его в яме в расположенной на придомовом участке хозяйственной постройке.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



17 сентября 2026

Смертельная авария в Стругах Красных: водитель скончался до приезда скорой помощи
17 сентября 2026

В России фиксируют серию нападений медведей-людоедов
17 сентября 2026

В Псковской области завершили расследование дела о смерти мужчины после избиения племянником
17 сентября 2026

Невельский суд оштрафовал виновника ДТП с пострадавшим подростком
17 сентября 2026

Манипулятор столкнулся с «Рено» на Крестовском шоссе в Пскове
17 сентября 2026

Убившая соперницу псковичка будет из колонии выплачивать компенсацию дочери погибшей
17 сентября 2026

Пожилая женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Локне
16 сентября 2026

Ещё около семи миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...