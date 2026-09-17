В Псковской области завершили расследование дела о смерти мужчины после избиения племянником

12:52, 17 сентября 2026, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Великих Лук, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 30 декабря 2025 года мужчина приехал в преддверии новогодних праздников в гости к своему родному дяде, который проживал в частном доме в одной из деревень Великолукского района. Во время совместного распития спиртных напитков между родственниками произошел конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый нанес хозяину дома множественные удары руками и подручными предметами в область головы и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После этого обвиняемый, как установило следствие, спрятал тело погибшего родственника, закопав его в яме в расположенной на придомовом участке хозяйственной постройке.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.