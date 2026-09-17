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Происшествия

Невельский суд оштрафовал виновника ДТП с пострадавшим подростком

Виновник ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, заплатит штраф, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Установлено, что 36-летний местный житель, управляя мопедом «Рейсер» без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением из-за превышения скорости, в результате мопед вылетел в кювет и столкнулся с опорой ЛЭП.

В ДТП пострадал 16-летний пассажир мопеда.

Невельский районный суд признал мужчину виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

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