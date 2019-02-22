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За незаконную продажу спирта жительница Порховского района предстанет перед судом

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 12 ноября 2018 года обвиняемая, находясь в своем доме, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, умышленно, осуществила розничную продажу спиртосодержащей продукции лицу, действовавшему в качестве покупателя при проведении «проверочной закупки».

Санкция статьи 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.

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